Napoli, Inter, Juventus e Milan: le ultimissime

Il Napoli travolge l'Ajax. L'Inter supera il Barcellona. Allegri: "Obbligati a vincere". Pioli: “Non è una gara decisiva”

ROMA - Inarrestabile Napoli che contro l'Ajax ad Amsterdam centra la terza vittoria in altrettante gare di Champions. A nulla è valso il momentaneo vantaggio di Kudus, gli azzurri hanno letteralmente annichilito gli olandesi con un pesantissimo 6-1 e guidano il girone a punteggio pieno. Nel momento più difficile della sua stagione l'Inter supera il Barcellona 1-0 e vola al secondo posto del girone. A decidere una gara tesissima è stato Calhanolgu che in pieno recupero ha trovato il gol vittoria con un bel rasoterra da fuori area. Vigilia di Champions per la Juventus che, a zero punti, non può più sbagliare ed è pronta ad affrontare il Maccabi allo Stadiu. “Siamo a zero punti dopo due partite, domani dobbiamo vincere ma senza avere fretta o ansia" sottolinea il tecnico bianconero Allegri. Vigilia di Champions anche per il Milan che sfiderà il Chelsea a Londra: "Siamo preparati bene – spiega Pioli - sappiamo dell'importanza della partita ma non credo che sarà una partita decisiva perché saranno decisive le ultime due gare del girone”. Ascolta le news del pomeriggio