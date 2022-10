Serie A, Napoli, Barcellona e Verstappen: le ultimissime

Gli arbitri della 9ª di Serie A. In Olanda esaltano il Napoli. Barcellona furioso con gli arbitri. Verstappen: “In Giappone sarà emozionante”

ROMA - Sarà Daniele Orsato a dirigere sabato alle 18.00, allo stadio Meazza, l'anticipo della 9/a giornata di serie A fra Milan e Juventus. Per Udinese-Atalanta, in programma domenica alle 15.00 alla Dacia Arena, sarà diretto da Daniele Doveri. Ecco gli altri arbitri designati: Sassuolo-Inter Sozza, Bologna-Sampdoria Piccinini, Torino-Empoli Fourneau, Monza-Spezia Perenzoni, Salernitana-Verona Ghersini, Cremonese-Napoli Abisso, Roma-Lecce Prontera e Fiorentina-Lazio Maresca. Il giorno dopo il pesante 6-1 rimediato dall'Ajax in casa contro il Napoli in Champions la stampa olandese torna sulla lesione di calcio che Saplletti ha dato alla squadra di Amsterdam: "Storico crollo europeo per l'Ajax" titola il De Telegraaf che aggiunge: "Gli amsterdammers spazzati via dal Napoli". AD non cambia la linea: "Sconfitta storica per l'Ajax. Il Napoli umilia gli amsterdammers in Champions League" ed evidenzia le parole del tecnico Alfred Schreuder: "La differenza a livello di qualità era troppa". Per Voetbal International: "Il Napoli causa una storica sconfitta a un Ajax incredibilmente debole". Il Barcellona non ha ancora mandato giù l'arbitraggio della gara di ieri sera a San Siro contro l'Inter e, secondo numerosi media catalani starebbe valutando la possibilità di presentare un esposto ufficiale alla Uefa. “Non vediamo l'ora di tornare a Suzuka perché la squadra è in forma, abbiamo vinto molte gare di seguito e ovviamente vogliamo mantenere questo slancio. Poi ci sono un po' di previsioni di pioggia, e questo potrebbe ravvivare un po' le cose". In attesa di avere notizie dalla Fia sulla vicenda del presunto sforamento del budget cap da parte della Red Bull, Max Verstappen guarda alla gara di domenica, che potrebbe laurearlo, di nuovo, campione del mondo con quattro gare di anticipo se dovesse ottenere otto punti in più su Charles Leclerc e sei sul compagno di squadra Sergio Perez. Ascolta le news della mattina