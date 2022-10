Tottenham, Betis, Fifa e Verstappen: le ultimissime

Conte annulla la conferenza stampa. Serata agitata a Roma per i tifosi del Betis. Italia sesta nella classifica Fifa. Verstappen sogna di vincere il Giappone il titolo

ROMA - È morto a 62 anni per una improvvisa malattia Gian Piero Ventrone, ex preparatore atletico della Juventus, che lavorava attualmente al Tottenham nello staff di Antonio Conte. E' stata una serata movimentata per i residenti di Trastevere, invasa dai tifosi del Betis, squadra impegnata questa sera all'Olimpico contro la Roma in Europa League. Quasi come in ogni occasione delle partite internazionali, anche questa volta è servito l'intervento delle Forze dell'ordine per placare la tifoseria spagnola in preda ai fumi dell'alcol. Ad aumentare l'amarezza per la mancata presenza dell'Italia di Roberto Mancini ai Mondiali in Qatar (20 novembre-18 dicembre) arriva la notizia che gli azzurri hanno guadagnato una posizione e sono ora al sesto posto nella classifica Fifa, in cui hanno scavalcato la Spagna di Luis Enrique. Al comando c'è sempre il Brasile, che rafforza il proprio primato, secondo e terza sono il Belgio e l'Argentina, mentre i campioni del mondo della Francia sono quarti davanti all'Inghilterra. Poi, appunto sesta, c'è l'Italia. Per Max Verstappen quello di Suzuka è un vero e proprio conto alla rovescia: infatti l'olandese della Red Bull è sempre più lanciato verso la conquista del secondo titolo mondiale consecutivo.