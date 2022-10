Roma, Lazio, Fiorentina e Di Maria: le ultimissime

Roma sconfitta in rimonta. La Lazio non va oltre lo 0-0 a Graz. La Fiorentina stende 3-0 l'Hearts. Sventata una rapina a casa di Di Maria

ROMA – Roma beffata all’Olimpico. Incredibile doccia gelata per la squadra di José Mourinho che a tre minuti dalla fine del match ha subito il gol del ko contro il Betis e scivola al etrzo posto a -6 dagli spagnoli capolisti: vantaggio di Dybala su rigore al 34', sei minuti più tardi il Betis pareggia con Rodriguez. Bella e convincente in campionato la Lazio non riesce a sfatare il tabù Europa League e a Graz contro lo Sturm non va oltre uno sciapo 0-0 che tiene aperto ogni discorso sulla qualificazione che probabilmente si deciderà all'ultima giornata. La Fiorentina trova i primi 3 punti in Europa della sua stagione superando agevolmente gli Hearts in trasferta per 3-0. È servito l'intervento tempestivo della Polizia di Stato per sventare il tentativo di rapina armata di alcuni malviventi nella villa di Di Maria a Torino, che era in casa insieme al suo compagno di squadra Vlahovic. Ascolta le news del pomeriggio