Milan, Juventus, Lazio e Roma: le ultimissime

Pioli sfida Allegri. Sarri multato per le critiche agli arbitri. Abraham spaventa la Roma: “Sto bene ma...”

ROMA - "Giochiamo contro i campioni d'Italia, sarà più difficile del solito: vengono da una brutta sconfitta a Londra, vorranno rifarsi": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del big-match contro il Milan. "Credo che all'interno di un campionato ci siano due o tre partite che pesano più dei tre punti in palio. Quella con la Juve ha un peso specifico importante. Vogliono lottare per lo scudetto, come noi" le parole del tecnico del Milan Stefano Pioli. Quattromila euro di ammenda per Maurizio Sarri e la Lazio. E' la pena comminata al tecnico biancoceleste per i giudizi lesivi della classe arbitrale espressi dal tecnico al termine di Lazio-Napoli. Soltanto due gol stagionali in questa stagione, Tammy Abraham non sta vivendo un buon momento in questo suo secondo anno alla Roma. A fine gara ha parlato delsuo futuro e della clausola che potrebbe attivare il Chelsea per riportarlo a fine anno a Londra: "Voglio fare esattamente ciò che ho fatto qui la scorsa stagione. Sono felice qui, la squadra è buona, il mister anche, così come la città e i tifosi. Sono felice, ma sai non puoi mai sapere cosa riguarda il futuro. Solo Dio lo conosce". Ascolta le news della mattina