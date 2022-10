Lazio, Roma, Ribery e arbitri: le ultimissime

Lotito: “Ora sta ai giocatori portare i risultati”. La Roma perde Celik. Ribery pronto a dire addio al calcio. Sul sito Aia le regole spiegate in video

ROMA - "Se rivedo Maestrelli in Sarri? Entrambi hanno una filosofia di calcio. Entrambi ci mettono la stessa dedizione, lo stesso impegno. Sarri ha detto che sedere sulla stessa panchina del Maestro è un onore". Parola di Claudio Lotito, patron della Lazio, a margine della commemorazione in Campidoglio del centenario dalla nascita del tecnico artefice dello scudetto del '74. Così sul rendimento della squadra : "I risultati non sono solo frutto di investimenti economici o matematici, ma anche il frutto di un'alchimia che si crea nello spogliatoio, attraverso un motto: tutti per uno, uno per tutti. La società ha allestito una squadra competitiva, ora sta ai giocatori portare i risultati". Un'altra tegola per Mourinho che deve fare i conti con l'ennesimo infortunio: questa volta si tratta di Celik che, uscito ieri dopo 4 minuti di Roma-Betis per un trauma distorsivo, ha riportato una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro. Inizierà sin da subito le terapie e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. La terapia conservativa che intraprenderà Celik terrà il calciatore lontano dai campi da calcio almeno 3-4 settimane. Frank Ribery, capitano della Salernitana, è a un passo dal lasciare il calcio giocato. Alla soglia dei 40 anni - che compirà nel prossimo mese di aprile - il francese ha deciso di dire stop a causa di ripetuti problemi al ginocchio che lo hanno fermato nelle ultime settimane. Non c'è ancora nessun annuncio ufficiale, si parla di una conferenza stampa la prossima settimana, ma la decisione del francese sarebbe ormai definitiva. Ribery rimarrà comunque nello staff tecnico. Prende il via sul sito dell'Aia un ciclo di trasmissioni on line 'Regole e Storie' prodotto direttamente dall'Associazione Italiana Arbitri. Un format che vuole raccontare le storie dei 30 mila associati AIA ed affrontate tematiche di tipo tecnico. Una importante svolta comunicativa da parte degli arbitri, per provare a far capire - regolamento alla mano - direttamente dal loro punto di vista scelte e decisioni durante le partite. Ascolta le news del pomeriggio