Roma, Lazio, Inter e Cipollini: le ultimissime

La Roma è quarta. Mercoledì gli esami per Immobile. La bomba del Financial Times. Cipollini condannato per maltrattamenti in famiglia

ROMA - La Roma espugna Marassi, supera Lazio e Udinese e vola al quarto posto in classifica. Decisiva la rete di Pellegrini su calcio di rigore concesso nel primo tempo per un fallo di mano in area giallorossa. Domenica Mourinho sfiderà il Napoli primo in classifica. La Lazio ha ripreso la preparazione senza Ciro Immobile. Dopo l'infortunio muscolare accusato contro l'Udinese, il bomber biancoceleste ha affidato le sue prime sensazioni ai social: "Farò tutto quello che è in mio potere per tornare presto", le sue parole in una storia Instagram. Mercoledì l'attaccante si sottoporrà agli esami strumentali per definire l'entità del problema fisico e i tempi di recupero. L'attaccante nella scorsa stagione saltò sette partite di Serie A e la Lazio ne vinse solo due. Tre anni di reclusione per l'ex campione di ciclismo Mario Cipollini, accusato di maltrattamenti, lesioni e minacce all'ex moglie Sabrina Landucci, sorella di Marco Landucci, attuale vice di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, e all'attuale compagno di lei Silvio Giusti. Ascolta le news del pomeriggio