Higuain, Nainggolan, Neymar e Dalot: le ultimissime

Il Napoli saluta Higuain. Nainggolan sospeso dall'Anversa. Neymar al processo a Barcellona. Il club azulgrana a caccia di Dalot

ROMA - "Grazie per le emozioni vissute assieme e buena suerte, Pipita!". Con questo tweet e postando alcuni dei suoi gol, il Napoli saluta Gonzalo Higuain che oggi, nella sconfitta dell'Inter Miami ai playoff Mls contro il New York City, ha disputato l'ultima partita della sua straordinaria carriera. Radja Nainggolan è stato sospeso "a tempo indeterminato" dall'Anversa per aver fumato in panchina prima dell'ultima partita di campionato belga tra Anversa e Standard Liegi. "Ho sempre firmato quello che mio padre mi diceva di firmare". Parola della stella del calcio brasiliano Neymar durante il processo a Barcellona per presunte illeciti riguardanti il suo trasferimento nel 2013 dal Santos al Barca. Il club azulgrana intanto cerca rinforzi sulla fascia destra per la difesa di Xavi e, in cima alla lista dei desideri del tecnico azulgrana, ci sarebbe Diogo Dalot. Ascolta le news della mattina