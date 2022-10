Coppa Italia, Serie A, Juventus e Portogallo: le ultimissime

Il Genoa sfiderà la Roma in Coppa Italia. Le decisioni del Giudice Sportivo. Pogba si rivede alla Continassa. Diogo Jota salta il mondiale

ROMA - Il Genoa batte 1-0 la Spal di Daniele De Rossi e agli ottavi sfiderà la Roma di Mourinho. Il giudice sportivo di Serie A in relazione alla 10/a giornata ha inflitto 5 mila euro di multa al Lecce per "avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, acceso numerosi fumogeni che costringevano l'arbitro a ritardare l'inizio della gara”. Multata di 5 mila euro anche la Roma per "avere suoi sostenitori, a gara terminata, intonato cori beceri nei confronti dei sostenitori di altra società". Fra i calciatori espulsi due giornate di squalifica a Nicolò Rovella (Monza). Una giornata di stop ad Antonino Gallo (Lecce). Fra i calciatori non espulsi un turno di sospensione a Gianmarco Ferrari (Sassuolo) e a Rodrigo Franca Nascimento (Udinese). Prosegue la marcia di avvicinamento della Juventus alla prossima partita di campionato contro l'Empoli dopo la vittoria nel derby, e per Allegri c'è una bella notizia: Pogba è tornato a lavorare parzialmente con la squadra. Il centrocampista bianconero non ha ancora esordito in questa stagione e scalpita per tornare. I Mondiali in Qatar del mese prossimo e il Portogallo perdono un sicuro protagonista, Diogo Jota. L'attaccante lusitano, in forza al Liverpool, si è infortunato al polpaccio destro domenica scorsa, durante la partita vinta dai 'Reds' sul Manchester City ed è stato lo stesso tecnico degli inglesi, Juergen Klopp, a dare l'annuncio alla vigilia del match di Premier League contro il West Ham. Ascolta le news del pomeriggio