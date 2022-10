Juventus, Zaniolo, Inter e tennis: le ultimissime

La Juve batte l'Empoli 4-0. Pugno duro della Uefa con Zaniolo. Inzaghi avverte: “Firenze trasferta difficile”. Musetti e Berrettini in semifinale all'Atp di Napoli

ROMA - La Juventus cala il poker contro l'Empoli e raggiunge quota 19 punti nell'anticipo dell'11\a giornata del campionato di serie A. Brutte notizie per la Roma perché l'Uefa ha deciso di usare il pugno duro con Nicolò Zaniolo, espulso contro il Real Betis all'Olimpico per un fallo di reazione a palla lontana. Al calciatore sono state aggiunte però altre due giornate di squalifica oltre quella già scontata nella gara di ritorno con gli spagnoli. "Firenze è una trasferta difficile per tutti. Questa settimana abbiamo avuto qualche giorno in più, siamo riusciti a lavorare abbastanza bene quindi adesso andiamo ad affrontare fiduciosi questa trasferta". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, intervistato da Inter Tv alla vigilia della gara contro la Fiorentina. Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti volano in semifinale a Napoli, con il pubblico dell'Atp partenopeo che spera in una finale tutta azzurra. Ascolta le news del pomeriggio