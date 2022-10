Abodi, Pinto, Giudice Sportivo e Inzaghi: le ultimissime

Abodi: "Lo stadio della Roma si deve fare". Pinto: "Mourinho valore aggiunto". Multe e squalificati dell'ultimo turno di serie A. Inzaghi: "Occasione unica"

ROMA - L'Italia vuole prendersi gli Europei del 2032 ma come dice il nuovo Ministro per lo Sport Andrea Abodi, serve dimostrare "affidabilità" a livello nazionale e internazionale. In questo contesto si inserisce la costruzione dello stadio per la Roma: "Si deve fare, succederà perché sono convinto che gli Europei 2032 ce li assegneranno se dimostreremo affidabilità, se avremo un dossier valido e non un libro dei sogni. Abbiamo pochi mesi per mettere in campo un progetto su cui misureranno la nostra affidabilità". "È stato un grande risultato per il club convincere Mourinho ad accettare l'offerta della Roma. Abbiamo lavorato sodo - la proprietà e io - cercando di convincerlo che questo era il progetto giusto per lui". Così Tiago Pinto, gm del club giallorosso, parlando al Mirror dell'operazione che ha portato lo Special One nella Capitale. La Roma se la cava con una pesante multa, ma evita la chiusura della curva in vista del prossimo impegno casalingo, che è il derby contro la Lazio. "Sapevamo di non essere stati fortunatissimi, ma che ce la saremmo giocata con le nostre armi". Così il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi a Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro il Viktoria Plzen.