Serie A, Roma, Milan e tennis: le ultimissime

ROMA - Napoli-Sassuolo, anticipo della 12esima giornata del campionato di Serie A in programma sabato 29 alle 15, sarà diretto da Antonio Rapuano. Sempre sabato altri due anticipi: alle 18 Lecce-Juventus e alle 20.45 Inter-Sampdoria, gare affidate rispettivamente a Daniele Chiffi di Padova e a Luca Massimi di Termoli. Domenica sera, alle 20.45, Torino-Milan che sarà diretta da Rosario Abisso di Palermo, mentre la gara delle 18, Lazio-Salernitana verrà arbitrata da Gianluca Manganiello di Pinerolo. Verona-Roma sarà arbitrata da Sacchi. Lorenzo Pellegrini e Rick Karsdorp non sono al meglio, ma sono comunque presenti nella rifinitura di questa mattina a Trigoria alla vigilia della sfida della Roma contro l'Hjk Helsinki. Assente, invece, Nemanja Matic che ha accusato un fastidio all'adduttore sinistro. Un altro problema per Mourinho che in terra di Finlandia sarà costretto a rinunciare anche a Dybala, Wijnaldum, Celik e Zaniolo, quest'ultimo squalificato. L'Assemblea degli Azionisti del Milan ha approvato il bilancio per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2022 che si attesta a -66.5 milioni di euro, con un'ulteriore riduzione del 30 % dello squilibrio rispetto ai 96.4 milioni del 20-21 e 194.6 milioni del 19-20. In crescita anche l'Ebitda a 29.3 milioni di euro, migliora anche l'indebitamento netto pari a 28.4 milioni di euro. Lo annuncia il Milan in una nota. Andreas Seppi ha chiuso in val Gardena la sua carriera dopo oltre vent'anni nel circuito Atp. Ascolta le news della mattina