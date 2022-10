Napoli, Inter, Lazio e Roma: le ultimissime

Azzurri inarrestabili in Champions e Inzaghi si qualifica agli ottavi. Vigilia di Europa League per le romane

ROMA - Inarrestabile il Napoli di Luciano Spalletti dopo la vittoria in campionato con la Roma allo stadio Olimpico vince anche in Champions al Maradona contro i Rangers 3-0 e conquista la quinta vittoria in altrettante gare e viaggia a punteggio pieno. Protagonista della serata Simeone autore di una doppietta, di Ostigaard la rete del 3-0. L’Inter rispetta il pronostico, travolge il Viktoria Plzen e centra con un turno di anticipo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, per il secondo anno consecutivo, rendendo così inutile la partita tra Barcellona e Bayern Monaco a caccia dei punti per chiudere il discorso primo posto. Zhang a fine partita ha annunciato: “Il club non è in vendita”. "Le condizioni del terreno dell'Olimpico? Mi preoccupano perché ho visto una situazione che nel breve periodo è difficilmente risolvibile, la partita fatta a Bergamo su di un biliardo non è replicabile". Parola di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa prima dell'impegno di Europa League col Midtjylland di domani. "Non siamo in vacanza, siamo qui per restare in Europa League, non vogliamo scendere in Conference League dove siamo i detentori del titolo. Per noi sarà una gara cruciale". Lo ha detto Josè Mourinho alla vigilia della gara contro l'Helsinki. Ascolta le news del pomeriggio