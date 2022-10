Juventus, Lazio, Sala e Vinicius Junior: le ultimissime

Agnelli riunisce i dipendenti. Pronto un triennale per Igli Tare. Sala: "San Siro dovrà essere abbattuto". Vinicius Junior giura fedeltà eterna al Real

ROMA - Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha riunito questa mattina tutti i dipendenti alla Continassa. Il numero 1 bianconero ha voluto rassicurare il personale dopo gli sviluppi dell'inchiesta sui bilanci del club di cui nei giorni scorsi si sono chiuse le indagini preliminari. Lotito riparte e prosegue con Tare. Contratto triennale, la firma è vicinissima. La trattativa per il rinnovo del direttore sportivo, in scadenza il 30 giugno 2023, era stata avviata nelle scorse settimane e ora pare arrivata alla svolta. "C'è un percorso da fare, con buona probabilità il nuovo stadio si farà". Lo ha detto oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dialogando con gli studenti ospiti della Fondazione Collegio delle Università Milanesi. "Stiamo procedendo con il dibattito pubblico che finirà il 18 novembre, alla fine il Comune deve accettare o rigettare le osservazioni. Per rientrare nell'investimento le squadre devono fare commerciale, uffici, che ci sta ma nel rispetto delle regole. Se dovessi tenere San Siro è chiaro che andrebbero da un'altra parte, in questo senso diventa necessario abbattere San Siro. Con il nuovo stadio credo si procederà". "Dove mi vedo fra cinque anni? Al Real Madrid. Sono certo di poter continuare a giocare qui per molto tempo e questo vale per gli altri giovani che sono qui come Camavinga, Rodrygo, Valverde, Tchouameni, Militao... Abbiamo oggi una grande rosa e da qui a 3-4 anni sarà ancora più forte". Classe 2000, in blancos da quando aveva 18 anni, Vinicius Junior è il simbolo di quella nouvelle vague che si sta prendendo il Real Madrid, in un mix perfetto con la vecchia guardia rappresentata dai vari Benzema, Modric o Kroos. Ascolta le news della mattina