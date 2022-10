Monza, Inter, Barcellona e Leclerc: le ultimissime

Marì dovrà stare fermo due mesi, Galliani: "Rinviamo il match". Zhang: "Non vendo". Il Barcellona tornerà sul mercato a gennaio. Il Monegasco festeggia in Messico il 100esimo gp

ROMA - E' stato operato ai muscoli della schiena all'ospedale Niguarda, dove è ricoverato da ieri sera, il difensore del Monza Pablo Marì, accoltellato al supermercato Carrefour di un centro commerciale di Assago, nell'hinterland di Milano. Galliani ha annunciato che la squadra è sotto shock e che per questo motivo chiederanno il rinvio del match contro il Bologna. "Il futuro del club non è mai stato in discussione, e la nostra visione per l'Inter è chiara. Il nostro impegno è a lungo termine, volto a garantire un futuro all'altezza della storia dei nostri colori". Lo ha detto il presidente dell'Inter Steven Zhang, aperto i lavori dell'Assemblea rivolgendosi ai soci del club. L'uscita dalla Champions non cambia i piani del Barcellona. Secondo il "Mundo Deportivo", a gennaio il club torneerà sul mercato per regalare a Xavi un centrocampista e un esterno destro. Niente spese folli, però, dopo aver già investito 158 milioni di euro la scorsa estate oltre gli arrivi a parametro zero di Christensen e Kessie. Quello di domenica in Messico sarà il 100esimo gran premio di Formula 1 per Charles Leclerc. Il pilota ferrarista ammette che "è passato molto, molto velocemente. Sì, è ovviamente un traguardo speciale e spero che possiamo ottenere un risultato speciale per questo". Ascolta le news della mattina