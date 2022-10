Juventus, Stankovic, Fia e Neymar: le ultimissime

Allegri: "Presto per paròare di scudetto". Il serbo ritrova l'Inter da avversario. Le decisioni sullo sforamento del budget cap. Ritirate le accuse per frode contro il brasiliano

ROMA - "Al momento parlare di scudetto serve a poco, ma siamo all'11esima giornata e domani sarà la prima delle 27 gare che mancano": così Massimiliano Allegri alla vigilia del match contro il Lecce sugli obiettivi futuri della Juventus. "Il mio passato non si può e non si deve cancellare perché con la maglia dell'Inter ho vissuto i 10 anni più belli della mia vita e sono stati dieci anni di successi. Torno da avversario, questa volta, con la mia Samp. I tifosi nerazzurri mi conoscono, sanno che sono leale e per questo con la mia squadra cercherò di fare il meglio possibile in una partita che sarà durissima". Così il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic ai canali ufficiali del club commenta la sfida a San Siro in programma domani contro l'Inter. Una multa di 7 milioni di dollari e un taglio del 10% sui tempi di utilizzo della galleria del vento e delle simulazioni al computer per test aerodinamici del 2023. Sono queste le sanzioni a carico della Red Bull previste dal patteggiamento per aver sforato il budget cap del 2021 e annunciate oggi dalla Fia. Ritirate tutte le accuse nel processo per corruzione e frode contro Neymar e gli altri imputati. Il procedimento in corso al tribunale di Barcellona riguarda presunte irregolarità relative al trasferimento del giocatore al Barça nel 2013. Ascolta le news del pomeriggio