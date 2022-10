Immobile, Lukaku Pogba e Gravina: le ultimissime

Immobile punta il derby: "Sensazioni positive". Si ferma nuovamente Lukaku. Pogba rischia di saltare il mondiali in Qatar. Gravina torna sul caso Juve

ROMA - Ciro Immobile punta il derby. L'attaccante della Lazio, che si era fermato lo scorso 16 ottobre contro l'Udinese per un guaio muscolare alla coscia destra, spera di rientrare proprio nella sfida in programma domenica alle 18 allo stadio Olimpico. "Vuole rientrare il prima possibile" ha ammesso il tecnico Sarri qualche giorno fa, l'attaccante stamani si è sottoposto ad un esame di controllo alla clinica Paideia che ha dato esiti confortanti, almeno a sentire le parole dell'attaccante che all'uscita dalla clinica romana è sembrato ottimista: "Ancora non mi hanno detto niente perché non c'era il dottor Rodia, ma le mie sensazioni sono buone". Nuovo infortunio per Romelu Lukaku. L'attaccante dell'Inter ha sostenuto esami clinico-strumentali questa mattina: gli accertamenti hanno evidenziato "un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra", ha spiegato il club nerazzurro in una nota. Si fa sempre più in salita il percorso di Paul Pogba che porta ai Mondiali in Qatar 2022. La presenza del centrocampista francese della Juventus alla rassegna iridata più incerta che mai secondo quanto riporta l'Equipe che sottolinea la lunga assenza del transalpino che non gioca in una partita ufficiale da più di sei mesi. "Abbiamo tempi tecnici nel codice di giustizia sportiva perché in passato abbiamo fatto di tutto per mettere dei paletti. Restiamo in attesa di quelle che saranno le decisioni della procura federale". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina, riferendosi agli ultimi sviluppi dell'inchiesta della procura di Torino sulle plusvalenze e i bilanci. Ascolta le news della mattina