Serie A, Inter, Abodi e Lega: le ultimissime

ROMA - In riferimento alle partite dell'ultimo turno di campionato, il Giudice Sportivo della Serie A ha squalificato per 1 giornata Dimitrios Nikolaou (Spezia), Pawel Dawidowicz (Verona), Armand Lauriente (Sassuolo), Federico Ceccherini (Verona), Isak Huen (Verona), Karol Linetty (Torino), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Valerio Verre (Sampdoria). Gli agenti della Digos della questura di Milano hanno individuato alcuni ultras che hanno provocato il deflusso ed isolato la posizione di un altro ultras responsabile di aver usato violenza verso una persona che esitava a lasciare lo stadio. Il ministro dello sport e dei giovani, Andrea Abodi - apprende l'ANSA - incontrerà domani mattina nella sede del ministero il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e quello della federginnastica, Gherardo Tecchi, per affrontare il tema delle denunce presentate nei giorni scorsi da alcune atlete della ritmica. E' stata convocata per Lunedì 7 novembre 2022 alle ore 14.30 in seconda convocazione l'assemblea della Lega Serie A. All'ordine del giorno: verifica poteri, comunicazioni del Presidente, comunicazioni dell'AD, lezione di un Consigliere di Lega non-indipendente (seconda assemblea elettiva), progetto infrastrutture: informativa e stato di avanzamento, varie ed eventuali.