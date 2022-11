Zaniolo, derby, Neuer e Abodi: le ultimissime

Ridotta la squalifica di Zaniolo. Orsato dirigerà Roma-Lazio. La confessione choc di Neuer. Abodi torna sulla questione ginnaste

ROMA - Buone notizie per la Roma: l'Uefa ha accolto il ricorso della società su Nicolò Zaniolo riducendo la sanzione a due giornate di squalifica. La 13ª giornata di Serie A TIM Roma-Lazio, in programma domenica 6 ottobre 2022 alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà diretta dal signor Daniele Orsato (sez. Schio). Doveri dirigerà Juventus-Inter, Mariani Atalanta-Napoli. Rivelazione choc del portiere della nazionale tedesca Manuel Neuer che in un video su Instagram ah annunciato di avere un cancro. "Mi sono già operato tre volte", ha spiegato il giocatore del Bayern Monaco che è fermo dallo scorso ottobre per un problema alla spalla. "La dimensione del fenomeno sportivo è importante, ma deve essere chiaro che basta un caso per avere la stessa attenzione di centomila. Le medaglie sono un fattore di orgoglio nazionale, ma non ci sarà mai una medaglia che coprirà comportamenti non adeguati. Siamo praticanti di valori, non predicatori". Lo ha detto Andrea Abodi, Ministro dello Sport e dei Giovani, dopo l'incontro di questa mattina con il presidente del Coni Giovanni Malagò e il n.1 della Fgi, Gherardo Tecchi per affrontare il tema delle denunce presentate nei giorni scorsi da alcune atlete della ritmica. Ascolta le news della mattina