Napoli, Psg, Robinho e Chelsea: le ultimissime

Furto in casa di Kvaratskhelia. Clamoroso retroscena su Juve-Psg. Il Brasile nega l'estradizione di Robinho. Blues in ansia per Chilwell

ROMA - Disavventura per il giocatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, che ha subito un furto nella sua casa di Cuma, vicino a Napoli. I ladri hanno rubato una macchina, una Mini Countryman. Un altro incredibile retroscena in Champions, questa volta a svelarlo è stato il portiere del Psg Gigi Donnarumma. Nei minuti finali del match contro la Juventus infatti è arrivata la notizia che il Benfica stava battendo per 6-1 il Maccabi Haifa e quindi era primo nel girone. Messi e Mbappé però non hanno spinto più di tanto per cercare il terzo gol, che avrebbe significato controsorpasso e primo posto nel gruppo H. Sulla base dell'articolo quinto della Costituzione, il Brasile nega l'estradizione dell'ex attaccante del Milan Robinho, condannato in Italia in via definitiva a nove anni di carcere, per violenza sessuale di gruppo. Tuttavia, grazie alla cooperazione giuridica, l'Italia può chiedere il trasferimento dell'esecuzione della pena in Brasile. Il ct degll'Inghilterra, Gareth Southgate, rischia di perdere Ben Chilwell in vista dei sempre più vicini Mondiali di calcio in Qatar. Il terzino del Chelsea ha rimediato un infortunio al tendine del ginocchio nel corso della sfida vinta di misura ieri sera contro i croati della Dinamo Zagabria in Champions. Ascolta le news della mattina