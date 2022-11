Roma, Lazio, Piqué e Kvaratskhelia: le ultimissime

La Roma ai sedicesimi di Europa League, la Lazio retrocedd in Conference. Piqué dice addio al calcio. Ritrovata la macchina di Kvaratskhelia

ROMA – La Roma batte il Ludogorets in rimonta 3-1 e si prende i play off di Europa League. La Lazio invece perde a Rotterdam contro il Feyenoord e parteciperà ai playoff di Conference League con le seconde classificate nella stessa competizione. Annuncio shock di Gerard Piqué che dice addio al Barcellona e al calcio giocato. Il 35enne difensore spagnolo appenderà gli scarpini al chiodo. La bandiera del club azulgrana comunica sui social che quella di sabato contro l'Almeria sarà la sua ultima partita al Camp Nou e che non ci sarà un'altra squadra nel suo futuro. Buone notizie per Khvicha Kvaratskhelia, che nella notte scorsa era stato vittima del furto dell'automobile nei pressi della sua abitazione adiacente al parco di Cuma, vicino a Napoli. Ascolta le news del pomeriggio