Napoli, Spagna, Son e Piquet: le ultimissime

Spalletti sfida Gasperini. Al via la Supercoppa di Spagna. Mondiale a rischio per Son. Piquet augura la morte a Lula

ROMA - Vigilia di campionato per il Napoli domani di scena a Bergamo contro l'Atalanta: "Il rispetto bisogna prenderselo in partite di alto livello. Io avevo timore del match di Anfield, c'ero già stato ed è una delle squadre che guardiamo di continuo per prendere idee su dove sta andando il calcio. I miei sono stati bravi a pretendere questo rispetto anche se poi negli ultimi minuti abbiamo concesso qualcosa, ma era ormai per la tranquillità del primato nel girone. Il test di domani a Bergamo somiglia molto a questo e sarebbe la conferma di aver fatto passi avanti importanti". La Federcalcio spagnola ha reso noto il calendario della fase finale della prossima Supercoppa di Spagna, che si disputerà a Riad, in Arabia Saudita. Il Real Madrid è chiamato a difendere il trofeo che detiene, e comincerà a farlo l'11 gennaio contro il Valencia allenato da Rino Gattuso. La seconda semifinale è in programma il 12 gennaio e opporrà il Betis Siviglia al Barcellona di Xavi. La finale che assegnerà il trofeo si disputerà il 15 gennaio 2023. I tifosi della Corea del Sud tremano per le sorti del capitano Son Heung-min, attaccante del Tottenham, dopo il trauma facciale rimediato martedì in Champions League, nella sfida contro il Marsiglia. Il giocatore, 30 anni, sarà operato per "consolidare una frattura intorno all'occhio sinistro", ha annunciato ieri il Tottenham. I pubblici ministeri brasiliani hanno aperto un'indagine sul tre volte campione di Formula 1 Nelson Piquet dopo che è stato filmato mentre augurava la morte del presidente eletto, Luiz Inacio Lula da Silva. Ascolta le news della mattina