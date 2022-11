Champions, Europa, Conference e Pellegrini: le ultimissime

Urna benevola per le italiane. Pellegrini torna nel 2023

ROMA - Effettuato a Nyon il sorteggio degli ottavi di Champions League che si disputeranno con gare d'andata fra il 14 e il 22 febbraio e ritorno fra il 7 e il 15 marzo. Il Milan sfiderà il Tottenham, il Napoli l'Eintracht Francoforte mentre l'Inter se la vedrà contro il Porto. Questi gli altri accoppiamenti: Lipsia (Ger) - Manchester City (Eng), Bruges (Bel) - Benfica (Por), Liverpool (Eng) - Real Madrid , Borussia Dortmund (Ger) - Chelsea e Paris Saint Germain (Fra) - Bayern Monaco (Ger). In Europa League scelti gli accoppiamenti delle otto squadre che completeranno il quadro degli ottavi. Le gare d'andata si giocheranno il 16 febbraio, ritorno una settimana dopo. La Roma ha pescato il Salisburgo mentre la Juventus sfiderà il Nantes, questi gli altri accoppiamenti: Barcellona (Esp) - Manchester United (Eng), Sporting Lisbona (Por) - Midtjylland (Den), Shakthar Donets (Ukr) - Rennes (Fra), Ajax (Ned) - Union Berlino (Ger), Bayer Leverkusen (Ger) - Monaco (Fra) e Siviglia (Esp) - Psv Eindhoven (Ned). I primi esami hanno confermato le paure iniziali: per Lorenzo Pellegrini si tratta di lesione muscolare. In Conference League sorteggi dei play off per passare agli ottavi: la Lazio ha pescato i romeni del Cluj mentre la Fiorentina giocherà contro i prtoghesi del Braga. Le gare d'andata si giocheranno il 16 febbraio, ritorno una settimana dopo. Questi gli altri accoppiamenti: Qarabag (Aze) - Gent (Bel), Trabzonspor (Tur) - Basilea (Sui), Bodo/Glimt (Nor) - Lech Poznan (Pol), Aek Larnaca (Cyp) - Dnipro (Ukr), Sheriff Tiraspol (Mda) - Partizan (Srb) e Ludogorets (Bul) - Anderlecht (Bel). Il capitano giallorosso, costretto ieri ad uscire nel corso del secondo tempo del derby, aveva accusato un fastidio al flessore destro e per rivederlo in campo Mourinho dovrà aspettare il 2023. Salterà dunque i match con Sassuolo e Torino prima della sosta per il Mondiale.