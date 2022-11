Serie A, Ibanez, Palomino e Sensi: le ultimissime

Gli arbitri della 14ª di Serie A. Ibanez non convocato per il mondiale. Assolto Palomino. Sensi si deve operare

ROMA - Luca Pairetto della sezione di Nichelino (Torino) arbitrerà la partita di domani, alle ore 18,30, sul terreno dello stadio Diego Maradona di Napoli fra i partenopei e l'Empoli, valida per la 14/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A. Cremonese-Milan, sempre domani, ma alle ore 20,45, è stata affidata ad Antonio Rapuano di Rimini. Per Lecce-Atalanta (mercoledì, ore 18,30) è stato designato Gianluca Aureliano di Bologna; Marco Di Bello di Brindisi dirigerà Verona-Juventus (giovedì, ore 18,30), Lazio-Monza di giovedì alle ore 20,45 è stata affidata al fischietto di Alberto Santoro di Messina. Sassuolo-Roma sarà diretta da Ayroldi. L'errore al derby non c'entra, perché il Brasile aveva già preso la sua decisione. Ma la giornata di oggi, per Roger Ibanez, non è proprio da ricordare: oltre all'errore nel derby c'è infatti la mancata convocazione per il Qatar. Josè Luis Palomino è stato assolto. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha comunicato la sentenza questa mattina ai legali del difensore argentino dell'Atalanta, Luigi Chiappero e Maria Turco, tre giorni dopo l'udienza di venerdì (durata oltre 3 ore). Il centrocampista del Monza Stefano Sensi sarà sottoposto nei prossimi giorni a intervento chirurgico per la riduzione della frattura malleolo-peroneale rimediata ieri, nel finale della partita vinta dai brianzoli contro il Verona.