Lazio, Roma e Qatar: le ultimissime

Immobile pronto al rientro, Volpato dice no al mondiale con l'Australia. Khalid Salman: "L'omosessualità è un danno psichico"

ROMA - Ciro Immobile pronto al rientro. Ieri i controlli medici effettuati hanno dato l’ok: la lesione muscolare è guarita come già accertato una settimana fa. Il bomber della Lazio prosegue il suo recupero dopo la panchina durante il derby. Punta il Monza, la sfida di giovedì all’Olimpico. "Gli ho detto che avrebbe fatto parte della rosa dei 26 per il Mondiale. Mi ha chiesto di pensarci, di confrontarsi con le persone accanto a lui poi ha rinunciato". Così Graham Arnold, commissario tecnico dell'Australia, annuncia il rifiuto dell'attaccante della Roma Cristian Volpato di partecipare agli imminenti Mondiali in Qatar con la maglia dei 'Socceroos'. Bufera dopo le parole dell' ambasciatore dei Mondiali del calcio del Qatar, Khalid Salman, che ha definito l'omosessualità un "danno psichico", nel corso di un'intervista rilasciata alla emittente televisiva tedesca Zdf. E sempre restando in tema Mondiali c'è il duro commento dell'ex presidente della Fifa, Joseph Blatter che in un'intervista al quotidiano svizzero Tages Anzeiger ha ammesso: "Assegnare i Mondiali al Qatar è stato un errore, è un Paese troppo piccolo per il calcio e per un torneo come la Coppa del mondo". Ascolta le news della mattina