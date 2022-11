Napoli, Milan, Udinese e Roma: le ultimissime

Decima vittoria di fila per Spalletti. Pari tra Cremonese e Milan. Solo un pari per i friulani a La Spezia. Vigilia per la squadra giallorossa

ROMA - Il Napoli cala contro l'Empoli la decima vittoria di fila ed è sempre più al comando del campionato di Serie A. Gara sofferta per la squadra di Spalletti che sblocca il match solo nella ripresa, grazie anche a un rigore, procurato da Osimhen al 24' e trasformato da Lozano. Nel finale di gara, con i toscani ridotti in dieci uomini per l'espulsione di Luperto per doppia ammonizione, la squadra di Spalletti raddoppia al 42' con una fulminea azione di Lozano che offre a Zielinski il pallone che il polacco spinge in rete per il 2-0 finale. Il Milan invece non va oltre lo 0-0 a Cremona e va a -8 dalla squadra partenopea. Finisce 1-1 invece la sfida fra Spezia e Udinese. Vigilia di campionato per la Roma che sfiderà il Sassuolo a Reggio Emilia, Mourinho torna sulla sconfitta al derby: “Se gioco io come ha fatto la Lazio al derby, mi uccidono. Ma l'importante è vincere e io ho vinto molto giocando così". Ascolta le news del pomeriggio