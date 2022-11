Roma, Inter, Atalanta e Fiorentina: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

ROMA - Reduce dalla sconfitta contro la Lazio la Roma non va oltre l'1-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. L'Inter travolge il Bologna con un convincente 6-1 e riprende la sua corsa rincorsa verso la vetta agganciando Lazio e Atalanta al quarto posto. Prima vittoria casalinga per il Lecce che batte 2-1 proprio l'Atalanta al Via del Mare. La Fiorentina invece riesce a superare l'ostacolo Salernitana dopo una gara a lungo molto equilibrata, il Torino ha superato 2-0 la Sampdoria reti di Radonjic e Vlasic. Ascolta le news del pomeriggio