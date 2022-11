Real Madrid, Milan, Germania e ATP Finals: le ultimissime

"Ancelotti sogna Osimhen e Leao". Rossoneri in tournee a Dubai durante la pausa. I convocati del ct Flick per Qatar 2022. Binaghi annuncia: "venduti già 140mila biglietti"

ROMA - Il Real Madrid ha da tempo spostato l'attenzione su almeno un paio di top player che militano in squadre di vertice del campionato di Serie A. Ne è sicuro il quotidiano Sport, secondo cui Carlo Ancelotti ha presentato una lista di giocatori assai graditi per il futuro a breve termine e per provare ad arricchire la già vasta bacheca della 'Casa Real'. I due nomi in cima alla lista sono quelli del nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, e del portoghese del Milan, Rafael Leao. Il Milan sarà a Dubai durante la pausa invernale del campionato. Lo annuncia il club rossonero in una nota. "Il tecnico Stefano Pioli e i componenti della prima squadra che rimarranno a disposizione saranno a Dubai dall'11 al 20 dicembre per un training camp, che prevedrà anche alcune amichevoli in preparazione alla seconda parte della stagione. Leroy Sané si, gli infortunati Marco Reus e Timo Werner no. Ma soprattutto riecco Mario Goetze, da lungo tempo fuori dal giro della Nazionale, ma reintegrato dal ct Hans-Dieter Flick, che ha diramato poco fa la lista dei calciatori convocati per i Mondiali del Qatar. "Ad oggi abbiamo già venduto oltre 140 mila biglietti, dei quali un terzo all'estero, in 88 Paesi. Puntiamo a raggiungere i 150 mila biglietti e a far sì anche che le ricadute sul territorio, che lo scorso anno erano state valutate in 103 milioni, possano aumentare in modo deciso". Ad annunciarlo, alla presentazione delle Nitto Atp Finals, il presidente Fit Angelo Binaghi. Ascolta le news della mattina