Lazio, Juventus, Karsdorp e Inghilterra: le ultimissime

La Lazio è seconda. Quinta vittoria di fila per Allegri. Sfogo dell'agente del calciatore della Roma. Abraham e Smalling esclusi dal mondiale

ROMA - E' bastato un gol del giovane millenials Luka Romero per regalare alla Lazio una vittoria che vale il secondo posto. L'effetto derby funziona così dopo l'1-0 rifilato alla Roma i biancoclesti battono con lo stesso risultato il Monza e ora si apprestano a chiudere questa prima parte della stagione sfidando la Juventus allo Stadium. Quinta vittoria consecutiva per la Juventus, che vince 1-0 allo Stadio Bentegodi contro l'Hellas Verona grazie alla rete di Moise Kean a metà secondo tempo. La rottura tra José Mourinho e Rick Karsdorp è ormai di dominio pubblico così Johan Henkes dell'agenzia H2 che segue la procura del calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni alla testata olandese Nos: “Sono sorpreso per le dichiarazioni di Mourinho, voglio una spiegazione. Siamo stupiti anche dal fatto che tutti puntino su Rick, senza che Mourinho o la Roma ne citino il nome. Vogliamo una spiegazione dal club sulle parole del tecnico, e sul modo in cui lo ha fatto”. Non mancano le sorprese fra i 26 convocati di Gareth Southgate per i Mondiali in Qatar. Nell'elenco dell'Inghilterra, infatti, non figurano il milanista Tomori e i giallorossi Smalling e Abraham. Ascolta le news del pomeriggio