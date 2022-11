Roma, Napoli, Spagna e Schumacher jr: le ultimissime

Dybala torna in gruppo. Anguissa firma fino al 2025. I convocati di Luis Enrique per Qatar 2022. Possibile futuro in Mercedes per Schumacher jr

ROMA - Il tecnico della Roma Josè Mourinho sorride: Paulo Dybala infatti va verso la convocazione per domenica contro il Torino. Il calciatore è tornato ad allenarsi con il gruppo, un rientro graduale in attesa della rifinitura di domani che dovrebbe svolgere al completo. Il centrocampista del Napoli Franck Anguissaì ha ufficialmente rinnovato il suo contratto col il club partenopeo: "La SSC Napoli comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Frank Zambo Anguissa fino al 30 giugno 2025 - si legge in una nota - con opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 giugno 2027". Il ct della Spagna, Luis Enrique ha presentato la lista dei 26 convocati per le Furie Rosse ai Mondiali di Qatar 2022. Le esclusioni eccellenti sono quelle di Sergio Ramos e De Gea, ma non sono in lista anche il fantasista del Milan, Brahim Diaz e l'ex Napoli oggi al PSG (ma infortunato) Fabian Ruiz. Ci sono i talenti del Barcellona Gavi e Pedri oltre all'ex-Juve Alvaro Morata. Mick Schumacher potrebbe fare il pilota di riserva in Mercedes nel 2023. Ascolta le news della mattina