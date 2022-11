Spalletti, Dybala, Milan e Mbappé: le ultimissime

Spalletti predica calma. Scaloni convoca Dybala per il Mondiale. Furlani è il nuovo ad del Milan. Clamoroso retroscena di Mbappè

ROMA - Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia della gara contro l'Udinese è convinto che la sua squadra debba guardare solo a se stessa, indipendentemente dai risultati delle antagoniste: "Di tutto il resto, degli episodi, ci deve interessare fino a un certo punto - dice il tecnico - Dobbiamo pensare alla nostra strada da percorrere. Mancano 72 punti da qui alla fine. E' presto per dire che un episodio può risultare decisivo. Conta allenarsi bene qui e ora". Paulo Dybala ce l'ha fatta e ha coronato il suo sogno: giocherà il Mondiale con l'Argentina. Il c.t. della nazionale, Scaloni, alla fine non ha aspettato il fine settimana per le convocazioni e, nel pomeriggio, ha ufficializzato i nomi che, con Messi, partiranno per il Qatar. Il Milan ha annunciato oggi che Giorgio Furlani è stato nominato nuovo amministratore delegato, succedendo a Ivan Gazidis che concluderà il suo mandato ai primi di dicembre. In una lunga intervista a Sport Illustrated il francese Mbappé ha confermato che il presidente francese Macron quando ci fu l'offerta del Real Madrid lo chiamò per convincerlo a restare al Psg. Poi ha parlato del razzismo: alcuni cori subiti, lo avevano spinto a prendere in considerazione l'ipotesi di lasciare la nazionale francese: "Non posso giocare per le persone che pensano che io sia una scimmia. Pensavo di non giocare più con la nazionale. Poi mi sono preso del tempo per riflettere con tutte le persone che giocano con me e mi sono convinto a continuar”. Ascolta le news del pomeriggio