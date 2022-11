Immobile, Napoli, Bologna e Sampdoria: le ultimissime

Ricaduta per Immboile che salta la Juve. Spalletti stende anche l'Udinese. Al Bologna il derby dell'Emilia. Ancora una sconfitta per Stankic

ROMA – Si chiude in anticipo il 2022 di Ciro Immobile. Un nuovo fastidio, sempre nella stessa zona della coscia destra, blocca di nuovo l'attaccante della Lazio che salterà la Juventus. Pur soffrendo nel finale, prosegue la marcia trionfale del Napoli che al Maradona supera per 3-2 l'Udinese chiudendo al meglio questa prima fase di stagione a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali. Il Bologna riscatta il 6-1 incassato a San Siro contro l'Inter e batte davanti al proprio pubblico 3-0 il Sassuolo. La Sampdoria crolla per l'ennesima volta in questo campionato, il Lecce vince al Ferraris (2-0) grazie ad un super Colombo (gol e assist) e si allontana in modo significativo dai quartieri bassi della classifica. Ascolta le news del pomeriggio