Juventus, Roma, Milan e tennis: le ultimissime

La Juve stende la Lazio 3-0. Un altro pareggio per la Roma. Il Milan resta al secondo posto. Nadal eliminato alle ATP Finls

ROMA - Troppe assenze, troppa Juventus e la Lazio chiude il 2022 con una sconfitta che gli costa il terzo posto. Partita senza storia allo Stadium con i bianconeri (alla sesta vittoria di fila) che stendono i biancocelesti con un perentorio 3-0 e superano i biancocelesti in classifica volando al terzo posto. Dopo il ko nel derby e il brodino di Sassuolo, la Roma di Mourinho si deve accontentare di un altro punticino. All'Olimpico contro il Torino finisce (1-1). Linetty la sblocca, Belotti prende un palo su calcio di rigore, ma Matic a un passo dal gong, sigla il gol del pareggio. Il tecnico della Roma Mourinho è stato espulos per le vibranti proteste. Preziosa vittoria per il Milan che supera la Fiorentina in pieno recupero e conserva il secondo posto in classifica. A premiare i rossoneri un autogol di Milenkovic. Primo colpo di scena alle Atp Finals di Torino, Rafa Nadal cade contro Taylor Fritz. Lo statunitense compie una vera e propria impresa contro il maiorchino, perché l'attuale numero 9 della classifica Atp trionfa contro il secondo. Ascolta le news del pomeriggio