Roma, Gravina, Ronaldo e Ferrari: le ultimissime

Ranieri sta con Mourinho. Gravina: "No al commissariamento AIA". Lo United porta CR7 in tribunale. Clamorosa indiscrezione in casa ferrari

ROMA - "Il momento della Roma? Diamo tempo alla società e all'allenatore: quando saranno liberi di fare il mercato che vogliono vediamo che sapranno combinare. Io sono sicuro che possano fare bene". Lo ha detto Claudio Ranieri, ex tecnico giallorosso, a margine della presentazione del libro del procuratore calcistico Pietro Chiodi. "Capisco l'amarezza di Trentalange. Lui è stato democraticamente eletto ed è legittimato a tenere il ruolo. Oggi non ci sono elementi oggettivi per un provvedimento così violento come il commissariamento, ma se domani dovessero emergere altri elementi sarà Trentalange per primo a fare un passo indietro. C'è grande rispetto per la sua sofferenza che è la stessa degli arbitri italiani". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sulla possibilità di commissariare l'AIA dopo il caso Rosario D'Onofrio. Il Manchester United pensa ad un'azione legale contro Cristiano Ronaldo, dopo l'esplosiva intervista nella quale CR7 ha attaccato frontalmente il club e il suo tecnico, l'olandese Erik Ten Hag, reo - a suo dire - di avergli mancato di rispetto per l'impiego a singhiozzo nel corso della stagione. La Ferrari è pronta a cambiare team principal in Formula 1. John Elkann e i vertici del Cavallino sembrano aver deciso: al termine del 2022, Mattia Binotto non dovrebbe più ricoprire più il suo ruolo a Maranello. Ascolta le news della mattina