Mourinho, Immobile, Nantes e Nadal: le ultimissime

ROMA - La Roma perde Mourinho per le prime due giornate di campionato del 2023. Il tecnico portoghese è stato infatti squalificato dal Giudice Sportivo per due giornate. Ultimo giorno di riposo per la Lazio che, dopo il ko contro la Juventus a Torino, tornerà ad allenarsi domani nonostante la lunga pausa per il mondiale in Qatar. La squadra continuerà la preparazione fino a sabato poi 10 giorni di meritato riposo. Immobile torna sull'obiettivo Champions: "Io ci credo, ce la possiamo fare anche perché il quarto posto è il nostro obiettivo - ha detto a Sportpaper.it - Stiamo affrontando un buon momento, i compagni stanno dando tutto e stanno facendo molto bene. Dobbiamo continuare in questa direzione e seguire mister Sarri". La Commissione Disciplinare Uefa ha sanzionato il Nantes per l'utilizzo di fumogeni e dispositivi pirotecnici disponendo la chiusura della Tribune Loire, la curva più 'calda' dello stadio de la 'Beaujoire', per la gara di ritorno dei playoff di Europa League contro la Juventus, in programma il prossimo 23 febbraio. Il primo big a cadere a Torino è Rafa Nadal, lo spagnolo è virtualmente fuori dalle Atp Finals.