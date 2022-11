Roma, Di Maria, Maradona e Ronaldo: le ultimissime

Wijnaldum: "Il recupero procede". Di Maria protagonista in amichevole con la nazionale. Venduto all'asta il pallone di Argentina-Inghiltertra dell'86. CR7 è un caso anche in Nazionale

ROMA - "Il recupero procede al meglio, ma sono solo e sto vivendo come un monaco in questo momento". Giorni di riposo, per la Roma e per i calciatori non impegnati in nazionale. Nessun relax, invece, per Gini Wijnaldum, alle prese con la riabilitazione dopo il grave infortunio dello scorso agosto. Angel Di Maria ha fatto il bello e il cattivo tempo nell'amichevole pre Mondiale dell'Argentinacontro gli Emirati Arabi Uniti con una doppietta. Continuano ad essere venduti a suon di milioni i cimeli di Diego Armando Maradona, se poi riguardano la famosa partita tra Argentina e Inghilterra dei Mondiali di Messico 1986, quella dei gol con la 'mano de Dios', allora le cifre schizzano alle stelle. Così dopo la maglia indossata dal 'Pibe de Oro' nei 45' in cui segnò di mano, venduta nel maggio scorso a quasi 9 milioni di euro nell'asta di di Sotheby's, oggi è toccato al pallone di quella partita, 'battuto' anche in questo caso a Londra, ma da 'Graham Budd Auctions' per 2 milioni di euro. Cristiano Ronaldo continua a fare notizia nel ritiro del Portogallo che si prepara ai Mondiali in Qatar. Così, mentre l'ex interista Joao Mario smentisce, con dichiarazioni riportare da 'L'Equipe', che ci siano problemi tra CR7 e il suo compagno di club Bruno Fernandes dopo le parole dette dal plurivincitore del Pallone d'Oro sul Manchester United, la federcalcio lusitana fa sapere che oggi l'ex juventino non parteciperà all'allenamento della Seleçao rossoverde.