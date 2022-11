Roma, Francia, ginnastica e Schumacher jr: le ultimissime

Solbakken atteso martedì a Roma. Macron: "Francia favorita". Emanuela Maccarani sentita dal procuratore federale. La Haas saluta Schumacher jr

ROMA - Ancora qualche giorno e poi Ola Solbakken dovrebbe essere un giocatore della Roma. L'attaccante norvegese, che arriverà a parametro zero dal Bodo a gennaio, dovrebbe sbarcare in Italia all'inizio della prossima settimana, presumibilmente martedì. I Mondiali di calcio sono alle porte ed il presidente della Francia Emmanuel Macron i blues possono lottare per il titolo finale: "Ce la giocheremo, penso che abbiamo una buona squadra, c'è un buon ricambio generazionale", ha detto durante uno scambio di opinioni con i giovani in un centro di boxe thailandese a Bangkok. "Sono appena stata sentita dal procuratore federale: sono molto serena. Le indagini sono in corso in pieno svolgimento e non posso assolutamente dire altro". Queste le parole della direttrice tecnica della Nazionale di ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani, dopo aver parlato con il procuratore federale Michele Rossetti sui casi di presunti abusi e vessazioni ai danni delle ginnaste. "Questa sarà la mia ultima gara di Formula 1 con la Haas. Non nascondo il fatto di essere dispiaciuto per la decisione del team di non rinnovare il contratto. In ogni caso, voglio ringraziare sia la Haas che la Ferrari per avermi dato questa opportunità. Questi anni insieme mi hanno aiutato a maturare sia tecnicamente che psicologicamente. Soprattutto quando le cose sono diventate difficili ho realizzato quanto amo questo sport". Sono le parole di Mick Schumacher, affidate a un post su Instagram, nel giorno dell'ufficialità del suo divorzio con la Haas a fine stagione.