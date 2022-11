Totti, Benzema, Milinkovic e Ibrahimovic: le ultimissime

Totti: "Inusuale Mondiale senza Italia". Benzema vinc i Global Soccer Awards. Fiocco rosa per Milinkovic. Ibrahimovic crede ancora nello scudetto

ROMA - “Vedere un Mondiale senza l'Italia è come arrivare a Roma e non trovare il Colosseo..". Parola di Francesco Totti, ospite a Dubai dei Global Soccer Awards. "E' una situazione davvero inusuale - aggiunge a Sky - perché l'Italia fa parte dell'elite del calcio Mondiale, e per i tifosi è più che negativo... Ma la situazione è questa, va presa per il verso giusto". E ai Global Soccer Awards il miglior giocatore del 2022 è Karim Benzema, che ha battuto la concorrenza di Erling Haaland e Mohamed Salah. Benzema, che ha già vinto quest'anno anche il Pallone d'Oro, è uno dei principali artefici della straordinaria stagione del Real Madrid. Miglior allenatore invece è stato eletto Carlo Ancelotti. Sergej Milinkovic-Savic è diventato papà di Irina. Il lieto evento comunicato con una storia su Instagram con il tag per la compagna Natalija. Zlatan Ibrahimovic scalpita e non vede l'ora che ricominci il campionato per tornare in campo, Intanto parla della lotta scudetto e non sembra pronto ad abdicare in favore del Napoli: “Noi ci crediamo sempre” le sue parole in un'intervista a Sky. Ascolta le news del pomeriggio