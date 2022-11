Frattesi, Neuer, Swanson e Binotto: le ultimissime

Intervista esclusiva domani sul Corriere dello Sport a Frattesi. Neuer indosserà una fascia con scritto “One love”. Coming out di un dirigente Fifa. Binotto: "Resto in Ferrari"

ROMA - Davide Frattesi, in aereo per Doha dove ha fatto scalo prima di volare in vacanza alle Seychelles con tutta la famiglia, racconta sogni e aspirazioni con in testa il desiderio, per niente irrealizzabile, di tornare a Trigoria: "Dopo la delusione estiva ce la farò, perché per me sarebbe il compimento di un percorso". Domani in edicola l'intervista integrale. Manuel Neuer ha ribadito che indosserà la fascia da capitano "One love" ai Mondiali 2022 per promuovere la diversità e l'inclusione in Qatar. Intanto coming out di Bryan Swanson, responsabile delle relazioni con i media della Fifa, è giunto al termine della conferenza stampa tenuta dal presidente Gianni Infantino, alla vigilia dell'inizio del Mondiale di calcio ospitato dal piccolo emirato, dove l'omosessualità è considerata un crimine: "Sono qui in Qatar e sono gay". "I rumor sono legati anche all'attenzione che c'è sulla Ferrari. Quando hanno cominciato a circolare ho parlato con il presidente Elkann e da lì è nato il comunicato che conoscete, in cui abbiamo sottolineato che erano del tutto infondati. Ripeto, quando si è alla Ferrari le voci sono inevitabili per la grande attenzione che c'è attorno al team". Così Mattia Binotto, team principal della Ferrari, in conferenza stampa ad Abu Dhabi, ribadisce che le voci circolate sull'ipotesi di una sua sostituzione con Vasseur sono infondate. Ascolta le news della mattina