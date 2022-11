Karsdorp, Qatar, Ronaldo e Berrettini: le ultimissime

È rottura tra Karsdorp e la Roma. L'Ecaudor batte 2-0 il Qatar. Lo United vuole rescindere da CR7. Berrettini da forfait alla Coppa Davis

ROMA - Tra la Roma e Rick Karsdorp è sempre più rottura: l'olandese non ha risposto alla convocazione del club. Il calciatore non si è presentato al centro sportivo nonostante fosse regolarmente convocato così come lo era per la tournée in Giappone che partirà tra due giorni. Il Qatar ha perso il match d'esordio del Mondiale casalingo, sconfitto per 2-0 dall'Ecuador. Il Manchester United potrebbe sfruttare il forte legame con l'agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, per farsi aiutare a rescindere il contratto con il portoghese. Matteo Berrettini non sarà disponibile per le Davis Cup by Rakuten Finals 2022, che si svolgeranno a Malaga, in Spagna, dal 22 al 27 novembre prossimi. Lo ha reso noto la Federtennis.