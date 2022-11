Qatar, Lukaku, Formula Uno e ATP Finals: le ultimissime

Spettacolare cerimonia di apertura in Qatar. Prosegue il calvario di Lukaku che salterà due gare con il Belgio. Verstappen trionfa nell'ultimo gp della stagione. Parla il presidente Fit Binaghi

ROMA - E' ufficialmente iniziato il Mondiale di calcio i Qatar con la cerimonia di apertura nel grande stadio di Al Khor, a 50 km da Doha, l'Al Beyt, a forma di tenda beduina. A sorpresa ad aprire la spettacolare inaugurazione è stato Morgan Freeman che ha dialogato con un giovane disabile. A chiudere lo spettacol, che ha visto sfilare le mascotte di tutti i Mondiali giocati fino ad oggi, è stato il discorso dell'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani: "Abbiamo lavorato in tanti e duramente per allestire un torneo di successo, abbiamo profuso tutti i nostri sforzi per il bene dell'umanità". Prosegue il momento difficile di Romelu Lukaku. Il Belgio ha infatti reso noto che il 29enne attaccante salterà le prime due partite del Mondiale in Qatar per il riaccutizzarsi del problema al bicipite femorale della coscia sinsitra. Max Verstappen chiude con una vittoria sulla pista di Abu Dhabi dopo il secondo titolo mondiale conquistato con la Red Bull. Secondo in gara e nel mondiale piloti il ferrarista Charles Leclerc. Terzo posto per l'altro pilota della Red Bull Sergio Perez. "Perdere le Atp Finals dopo un successo così grande sarebbe una grande sconfitta per noi e per il paese e credo anche per il Comune e la Regione". Lo ha detto il presidente della Federtennis Angelo Binaghi nella conferenza stampa conclusiva delle Atp Finals, in programma a Torino fino al 2025.