Ronaldo, Qatar, Zalewski e Buffon: le ultimissime

CR7: "Parlo quando voglio". Le fasce da capitano diventano un caso. Zalewski: "Mou la svolta". Buffon: "Tifo Camerun"

ROMA - "La mia situazione non scuoterà il Portogallo in questi Mondiali. Io non devo preoccuparmi di quello che pensano gli altri. Parlo quando voglio. Tutti sanno chi sono, in cosa credo. Bruno Fernandes? Ho un ottimo rapporto con lui. Il suo l'aereo era in ritardo, gli ho chiesto se fosse venuto in barca, scherzavamo". Così Cristiano Ronaldo, presentatosi a sorpresa in conferenza stampa nel ritiro del Portogallo in Qatar, ha parlato della sua lite con lo United. Stop alla fascia di capitano col cuore arcobaleno e la scritta 'One Love': dall'Inghilterra all'Olanda, le nazionali che avevano annunciato la scelta per i loro capitani fanno marcia indietro dopo la comunicazione Fifa: i giocatori rischiano l' ammonizione. "Ci sentiamo molto protetti da lui, ma non solo noi giovani. Tutta la squadra e tutto lo staff sanno che possono contare su un allenatore così". Lo ha detto Nicola Zalewski, a DAZN, parlando di José Mourinho. "Alla mia età avrei preferito vincere un Europeo; se fossi stato più giovane, invece, non avrei barattato la partecipazione al Mondiale con la vittoria in un Europeo". Così a Radio Rai Gigi Buffon. Poi svela il motivo per cui tifa Camerun: "E' sempre stata la mia seconda squadra, la mia squadra del cuore di Serie B, fin dai Mondiali del 1982. Nel 1990 il mio tifo fu totale, con giocatori come N'Kono, Milla, Oman-Biyik che, per me, furono degli eroi. La rosa del Camerun del 1990 potrei ripeterla a memoria". Ascolta le news della mattina