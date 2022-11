Olanda, Inghilterra, Messi e Germania: le ultimissime

Esordio vincente Olanda e Inghilterra. Messi: "Sogno la Coppa". La Germania contro la Fifa

ROMA - Esordio al Mondiale positivo per l'Olanda, che nella sua prima partita supera il Senegal campione d'Africa in carica. Al'Al-Thumama Stadium finisce 2-0 una partita complicata e giocata a ritmi bassi. Esordio vincente anche per l'Inghilterra che ha steso 6-2 l'Iran. "Non ho alcun problema fisico, mi sento bene fisicamente e arrivo a questo Mondiale in un gran momento, anche dal punto di vista personale. Qualcuno ha detto che mi ero allenato a parte perché avevo preso un colpo, ma non era nulla di proeccupante". Così Lionel Messi, alla vigilia dell'esordio mondiale contro l'Arabia Saudita, ha voluto fare chiarezza dopo le voci che lo volevano in dubbio per la partita. "È stata una chiara minaccia contro di noi. Ci hanno minacciato di sanzioni sportive. È stata una dimostrazione di potere senza precedenti da parte della Fifa". Così Bernd Neuendorf, presidente della Federazione tedesca, commentando la decisione della Fifa di impedire ai capitani di sette nazionali (tra cui la Germania) di indossare una fascia con la scritta 'One Love' contro le discriminazioni.