Argentina, Germania, Cavallo e Portanova: le ultimissime

Clamorosa sconfitta per l'Argentina. la Germania all'esordio senza Sané. Cavallo si scaglia contro la Fifa. Chiesti 6 anni per Portanova

ROMA - Clamorosa sorpresa nella prima sfida del gruppo C, dove l'Argentina cade in rimonta contro l'Arabia Saudita, che vince incredibilmente per 2-1. Comincia ad handicap il Mondiale per la Germania di Hans-Dieter Flick. Il ct dei tedeschi, per l'esordio di domani contro il Giappone, secondo quanto riporta la Bild, ha perso l'attaccante del Bayern Monaco, Leroy Sané. L'australiano Josh Cavallo, uno dei primi calciatori professionisti a rendere pubblica la propria omosessualità, si è scagliato contro la decisione della Fifa di vietare l'uso delle fasce color arcobaleno durante il Mondiale in Qatar. "La Fifa ha vietato a tutte le squadre di indossare la fascia da braccio 'OneLove' in segno di sostegno attivo alle persone LGBTQ+. Voi della Fifa avete perso il mio rispetto", ha scritto sul proprio account Instagram. Condanna a sei anni per Manolo Portanova, 22 anni, calciatore del Genoa, e per suo zio Alessio Langella, 24 anni; rinvio a giudizio per Alessandro Cappiello, 25 anni. Sono le richieste del pubblico ministero Nicola Marini nel corso dell'udienza, con rito abbreviato, davanti al gup del tribunale di Siena Ilaria Cornetti, nell'ambito del procedimento sulla presunta violenza sessuale di gruppo che avrebbe subito una ragazza nel corso di una festa in un'abitazione del centro storico della città del Palio nella notte tra il 30 e il 31 maggio del 2021. I tre devono rispondere del reato di violenza sessuale di gruppo. Ascolta le news dela mattina