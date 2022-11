Francia, Ronaldo, Arabia Saudita e Serie A: le ultimissime

Giroud stende l'Australia. Ronaldo rescinde con lo United. Festa nazionale in Arabia Saudita. Tensione all'assemblea di Lega

ROMA - All'esordio ai Mondiali in Qatar, la Francia vince in rimonta 4-1 contro l'Australia e si prende il primo posto del gruppo D dopo il pareggio 0-0 tra Tunisia e Danimarca. Nelle altre gare sconfitta dell'Argentina 2-1 contro l'Arabia Saudita. Pareggio a reti bianche tra Messico e Polonia. Cristiano Ronaldo lascia il Manchester United con effetto immediato. Lo ha ufficializzato il club inglese sottolienando che si è arrivati alla recissione consensuale del contratto con l'attaccante portoghese. Il re saudita Salman ben Abdelaziz ha emesso oggi un decreto reale con cui si stabilisce per domani una giornata di festa nazionale per festeggiare la "storica vittoria" odierna della nazionale di calcio saudita contro la compagine argentina ai Mondiali di calcio in corso nel vicino Qatar. Lo riferisce l'agenzia di notizie governativa saudita Spa. Tensione in occasione dell'assemblea della Lega Serie A convocata per questo pomeriggio nella sede di via Rosellini.