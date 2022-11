Solbakken, Qatar, Germania e Jacobs: le ultimissime

Solbakken alla Roma. Finisce in parità Marocco-Croazia. Il vice cancelliere tedesco: "Indossare la fascia One Love". Jacobs: "Con lo sport ho superato mille difficoltà"

ROMA - Ola Solbakken è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma con un contratto a decorrere dal 2 gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2027. Il quarto giorno del Mondiale di calcio in Qatar si apre con la sfida tra Marocco e Croazia, che chiudono sullo 0-0 il match d'esordio del gruppo F. Indossate la fascia OneLove, nonostante lo stop della Fifa: e' l'invito che arriva alla nazionale tedesca dalla Germania, e a farsene portavoce è il vice di Olaf Scholz, Robert Habeck. "La cosa che più mi fa piacere quando la gente mi ferma per strada è sentirmi dire 'grazie'. La mia vittoria a Tokyo è arrivata in un un momento in cui forse non si viveva nel migliore dei modi". Così Marcell Jacobs, intervenuto a Milano per la presentazione dell'accordo di partnership tra Fiamme Oro e Allianz. Ascolta le news della mattina