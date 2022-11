Pinto, Qatar, Serie A e Coppa Davis: le ultimissime

Pinto: "Dobbiamo rispettare i paletti del FPF". Esordio al Mondiale con vittoria per la Svizzera. Le date della prossima Serie A. Sonego vince la prima gara di Davis

ROMA - Il gm della Roma Tiago Pinto da Tokyo risponden anche a domande sul mercato e ammette: "Faremo altro oltre Solbakken? Senza dubbio teniamo in considerazione l'opinione del nostro allenatore, ma anche dei paletti imposti dal FPF. Ma siamo qui in Giappone e non voglio parlare di mercato". Una dormita difensiva costa cara al Camerun che perde per 1-0 con la Svizzera nella prima gara del gruppo G. La Lega Serie A ha comunicato, in anticipo rispetto a quanto avvenuto in passato, le date del campionato per la Stagione 2023/2024: il campionato 2023/24 avrà inizio domenica 20 agosto 2023 e si concluderà domenica 26 maggio 2024, come deciso nel Consiglio di Lega svoltosi il 14 novembre 2022. Primo punto per l'Italia nei quarti di finale di Coppa Davis. Lo conquista a Malaga Lorenzo Sonego che ha battuto Frances Tiafoe due set a zero 6-3 7-6 (7) nel primo match della sfida con gli Usa. Ascolta le news della mattina