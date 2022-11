Qatar, Ronaldo, Hazard e Coppa Davis: le ultimissime

Vincono Brasile, Svizzera e Portogallo con CR7 che centra l'ennesimo record. Hazard: "La Germnanai? Doveva pensare a vincere". Italia in semifinale di Coppa Davis

ROMA – Esordio positivo del Brasile al Mondiale in Qatar: i verdeoro hanno superato la Serbia 2-0 grazie alla doppietta di Richarlison. Nelle altre gare alla Svizzera basta la rete di Embolo per superare il Camerun. Il Portogallo ha steso 3-2 il Ghana con Ronaldo, Felix e Leao mentre l'Uruguay non è andato oltre lo 0-0 contro la Repubblica di Corea. Ennesimo record di Cristiano Ronaldo: con il gol segnato contro il Ghana è diventato il primo giocatore ad aver segnato in cinque diverse edizioni di una coppa del mondo. "La Germania? Ho visto il loro gesto di protesta, sì ma poi hanno perso la gara. Avrebbero fatto meglio a non farlo, così magari avrebbero vinto”. Nel coro di elogi per la nazionale tedesca, che nella foto prepartita prima di affrontare il Giappone si è messa una mano sulla bocca per far capire di essere stata 'imbavagliata' in Qatar, c'è chi dissente. E' il fantasista del Belgio Eden Hazard, che parla ai microfoni di RMC Sport. Anche senza i suoi due big Jannik Sinner e Matteo Berrettini, l'Italia supera gli Stati Uniti per 2-1 e si qualifica per le semifinali della Coppa Davis al Palacio de Deportes Martin Catpena di Malaga, in Spagna. Ascolta le news del pomeriggio