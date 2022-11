Polonia, Spagna, Germania e Galles: le ultimissime

L'Australia batte la Tunisia mentre Zielinksy e Lewandowski stendono l'Arabia. Grande attesa per Spagna-Germania. Morto un tifoso gallese

ROMA – Dopo aver steso l'Argentina all'esordio l'Arabia Saudita si piega alla Polonia che si impone per 2-0 e vola solitaria al comando del girone con 4 punti dopo il pareggio contro il Messico. Protagonisti della giornata Zielinski e Lewandowski ma anche Szczesny che al 46' ha parato un calcio di rigore a Al Dawarasri negando il gol del pareggio all'Arabia. L'Australia ha battuto 1-0 la Tunisia. Vigilia di big match in Qatar, domani infatti ci sarà l'attesa sfida tra Germania e Spagna: “I tedeschi sono la squadra più simile alla nostra perché, come noi, cerca di giocare sempre in attacco – spiega il tecnico delle furie rosse Luis Enrique - sarà una grande sfida”. In casa Germania il tecnico Flick si è presentato da solo in conferenza senza nessun calciatore: “Tra andata e ritorno c'è un viaggio di tre ore - ha detto il ct in apertura - ma domani abbiamo una partita molto importante quindi ho detto alla Fifa che sarei venuto da solo". Un tifoso gallese, in Qatar per il Mondiale, è morto: la notizia è stata confermata dai social dei tifosi del Galles: "Purtroppo abbiamo perso uno dei Red Wall ieri in Qatar, le nostre più sincere condoglianze vanno a suo figlio qui a Doha e alla sua famiglia in Galles". Si tratta di Kevin Davies, che si trovava in Medio Oriente assieme alla famiglia e agli amici: il 62enne, a quanto riferito dalla BBC, sarebbe morto venerdì per cause naturali. Ascolta le news della mattina