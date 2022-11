Qatar, Mbappé, Napoli e Serie A: le ultimissime

Il Costa Rica batte il Giappone. Ivanka Trump pazza per Mbappé. Benitez: "Il Napoli vincerà lo scudetto". Casini : "Tre club pronti per le seconde squadre"

ROMA - Pronto riscatto del Costa Rica ai Mondiali in Qatar. Dopo il pesante 0-7 contro la Spagna, i Ticos hanno battuto per 1-0 a sorpresa il Giappone nella seconda giornata del Gruppo E. Il gol decisivo porta la firma di Fuller all'81'. Con questa vittoria, il Costa Rica aggancia in classifica proprio i nipponici in attesa del big match di questa sera tra Spagna e Germania. L'uomo copertina di questo Mondiale è sicuramente Kylian Mbappé che con una doppietta alla Danimarca ha trascinato i Bleus agli ottavi dopo aver già lasciato il segno nel primo incontro stravinto contro l'Australia. Dopo la partita, tra i tanti fan che hanno cercato di posare con lui per un selfie c'era anche Ivanka Trump con la sua famiglia. "Spalletti sta facendo bene. Il Napoli sta giocando bene un gioco bello, ma anche vincente. Ho detto a Spalletti che possono vincere lo scudetto". Così Rafa Benitez, ex allenatore dei partenopei, a margine della tavola rotonda organizzata a Torino dalla Juventus sulle seconde squadre. Almeno altre tre-quattro società sarebbero pronte ad entrare nel progetto seconde squadre e quindi giocare in serie Pro, dove da anni milita già la Juventus. Lo ha affermato Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A. Ascolta le news della mattina